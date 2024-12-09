Kastamonu'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

Kastamonu'nun Araç ve Seydiler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sentetik ecza hapı ve ruhsatsız silahla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 1'i çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Araç ilçesinde E.S. isimli şahsın aracında yapılan aramada sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Seydiler ilçesinde de E.K., A.E. ve E.K. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada sentetik ecza hapı, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca mermileri ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahıslardan E.S. tutuklandı. Diğer şahıslar hakkında ise adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU