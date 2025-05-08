Kastamonu'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Kastamonu'da polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada araç parçalarının içine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan bir iş yerinde arama yapıldı. Aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 11 adet kartuş ile iş yeri içinde bulunan araç parçaları içine gizlenmiş vaziyette 55,20 gram metamfetamin, 20,90 gram kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili S.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. - KASTAMONU