Kastamonu'da Uyuşturucu Tacirlerine Hapis Cezası

Kastamonu'da Uyuşturucu Tacirlerine Hapis Cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da polis tarafından durdurulan araçta 27 bin 944 sentetik ecza hapı ile yakalanan sanıklara 8 yıl 1 ay 15 günden 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası verildi. Duruşmada sanıkların uyuşturucu ticareti yaptıklarını inkar etmeleri mahkemece dikkate alınmadı.

Kastamonu'da uyuşturucu tacirlerine mahkemeden ceza yağdı

KASTAMONU - Kastamonu'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 27 bin 944 sentetik ecza hapıyla yakalanan sanıklara 8 yıl 1 ay 15 günden 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası verildi

Olay, 24 Şubat 2024 tarihinde Kastamonu'da il merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde Kastamonu-Ankara karayolu üzerinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 27 bin 944 sentetik ecza hapı, 3,88 gram taş kokain ile 47 bin 765 TL nakit ele geçirildi.

Olayla ilgili C.Y., H.B., İ.T. ve H.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Y., H.B. ve H.D. tutuklanırken, İ.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca olaya karıştığı tespit edilen F.İ.'nin ise firar olduğu ve arandığı öğrenildi. Olayın ardından C.Y., H.B., İ.T., F.İ. ve H.D. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından dava açıldı. Yargılama sürecinde tutuklanan H.B. de tahliye edildi.

Duruşmada kendilerine savunan sanıklar C.Y., H.B., İ.T. ve H.D., uyuşturucunun kendilerine ait olmadığını ve herhangi bir şekilde de uyuşturucu ticaretinde bulunmadıklarını söyledi.

Sanıkların avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, uyuşturucu ticaretinden tutuklu yargılanan sanıklardan H.D.'nin 19 yıl 6 ay hapis cezası ile 39 bin TL adli para cezasına, C.Y.'nin 9 yıl 9 ay hapis cezası ile 19 bin 500 TL adli para cezasına, tutuksuz yargılanan İ.T.'nin 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile 16 bin 240 TL adli para cezasına, firar olarak aranan sanık F.İ.'nin ise 18 yıl 9 ay hapis cezası ile 37 bin 500 TL adli para cezasına çarptırdı. H.B.'nin ise beraatına karar verildi.

Mahkeme heyeti, hükümle birlikte tutuklu yargılanan sanıklar C.Y., H.B. ve H.D.'nin tutukluluğunun devamına, İ.T.'nin adli kontrol şartlarının devamına ve firar olarak aranan İ.T.'nin de aranmasına devam edilmesi kararını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - 3.Sayfa
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilingirle açılan dairede dehşet! Buzdolabı ve dondurucudan parçalanmış ceset çıktı

Çilingirle açılan dairede dehşet! Parçalara ayırıp dondurucuya koymuş
Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor

Acun'dan Emre bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.