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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Kastamonu'da jandarmanın 5-11 Ekim'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda uyuşturucu madde ve aparat ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Kastamonu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 5-11 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 1 gram metamfetamin, 1 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 122 gram kubar esrar, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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