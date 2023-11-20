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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda Taşköprü ilçesinde H.E'nin ikametinde ve Daday ilçesinde K.K. ve K.Ö'nün üzerinde yapılan aramalarda metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.