Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda Taşköprü ilçesinde H.E'nin ikametinde ve Daday ilçesinde K.K. ve K.Ö'nün üzerinde yapılan aramalarda metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Taşköprü ilçesinde H.E'nin ikametinde, Daday ilçesinde ise K.K. ve K.Ö'nün üzerinde arama yapıldı.
Aramalarda bir miktar metamfetamin ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa