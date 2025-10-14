Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli şahıs, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde F.Ş. isimli şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada 29 gram metamfetamin maddesi, 93 gram kannabinoid, 11 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu ve SIM kartı ile 37 bin 580 TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan F.Ş. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklandı. - KASTAMONU