Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde bulunduran F.Ş. isimli şüpheli tutuklandı. Operasyonda 29 gram metamfetamin, 93 gram kannabinoid ve 11 gram skunk ele geçirildi.

Kastamonu'da uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli şahıs, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde F.Ş. isimli şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada 29 gram metamfetamin maddesi, 93 gram kannabinoid, 11 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu ve SIM kartı ile 37 bin 580 TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan F.Ş. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklandı. - KASTAMONU

Haberler.com
