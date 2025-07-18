Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuştrucu operasyonunda gözaltına 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları neticesinde, tespiti yapılan O.O. ve O.T.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Merkez ilçede gerçekleştirilen operasyonda bir miktar kannabinoid ve hassas terazi ele geçirildi.

Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - KASTAMONU