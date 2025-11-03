Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Sanığa Cezalar

Kastamonu'da il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda metamfetamin ile yakalanan tutuklu 5 sanıktan 4'ü 16'şar yıl 6'şar ay, 1'i 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde günlük kiralık olarak kullanılan bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese 2024 yılında operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde S.E., S.D., N.Ö., F.C. ve C.Z.Y.'nin araç ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda toplam 95,21 gram metamfetamin ile 14 adet sentetik ecza hapı, 0,91 gram kannabinoid ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 400 TL nakit para ele geçirildi. Narkotik ekiplerince gözaltına alınan S.E., S.D., N.Ö., F.C. ve C.Z.Y., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Olayın ardından şüpheliler S.E., S.D., N.Ö., F.C. ve C.Z.Y. hakkında dava açıldı.

Sanıkların yargılanmasına, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmada savunma yapan S.D., C.Z.Y. ve N.Ö. önceki savunmalarını tekrar ederek beraatlarını ve tahliyelerini talep etti.

Tutuklu sanık F.C. ise beraatını talep ederek, "Mütalaayı kabul etmiyorum, yakalanan uyuşturucu madde ile binim bilgim yoktur. Ben, uyuşturucu almak amaçlı oraya gitmiştim, tesadüfen orada bulundum. Polis tutanaklarına da yansımıştır, uyuşturucu madde ticareti yapmadım" dedi.

Pişman olduğunu söyleyen S.E. de, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Dosya gizlilik aşamasındayken dosyaya etkin pişmanlık kapsamında dilekçe sunmuştum. Dilekçede isimlerin çoğu benim dilekçemden sonra yakalandılar ve cezaevindeler. Ele geçen uyuşturucu madde bana aittir, yapanları da dilekçemde belirttim. Böyle bir olaya karıştığım için de pişmanım. Beratımı ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Sanık F.C.'nin avukat ise müvekkilinin, üzerinde ele geçirilen metamefemin maddesini kullandığını beyan ettiğini kaydederek, "Bu doğrultuda da hastane raporunda metamfetamin kullandığı tespit edilmiştir. Araç içinde bulunan bonzainin yapılan parmak izi incelemesinde paketlerde müvekkile ait herhangi bir parmak izi çıkmamıştır. Evde bir kaç paket halinde ele geçirilen metamfetamin ile ilgili müvekkile ait bir parmak izi çıkmamıştır. Evde ele geçirilen 99 gram metamfetamin maddesinin müvekkile ait olduğuna ilişkin dosyada delil mevcut değildir. Diğer taraftan müvekkil soruşturma aşmasında cumhuriyet savcısına vermiş olduğu ek ifadesinde de bildiği tüm hususları açık bir şekilde ifade etmiş ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan etmiştir ve bu doğrultuda da birçok soruşturma yapıldı ve müvekkilin arabasını kullandığı şahıs hakkında da dava açılmıştır. Elde edilen delillerden ve ihbar tutanağından müvekkilin diğer sanıklar ile birlikte hareket etmediği açıktır. Müvekkil hakkında ceza verilmesi durumunda kullanmaktan ceza verilmesini ayrıca tahliyesine karar verilmesini talep ederiz" şeklinde konuştu.

Sanık N.Ö.'nün avukatı da müvekkilinin beraatını talep ederek, "Müvekkilin uyuşturucu madde ticareti yaptığına ilişkin husumetli olduğu sanık ve tanık beyanı dışında somut bir delil bulunmamaktadır. Bu nedenle bu beyanları itibar edilemez" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıklar S.D., F.C., S.E. ve N.Ö.'yü 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından 16 yıl 6'şar ay hapis ve 165'şer bin TL adli para cezasına, C.Z.Y.'yi ise etkin pişmanlık hükümlerini ve iyi hal indirimi uygulayarak 6 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 68 bin 700 TL adli para cezasına çaptırdı. Hükümle birlikte tutuklu sanıklardan C.Z.Y.'nin tahliyesine karar verildi. - KASTAMONU