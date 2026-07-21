Haberler

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da jandarma tarafından 13-19 Temmuz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli uyuşturucu maddeler ve 62 bin 540 TL nakit ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" yapan şahıslara yönelik 13-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 28 gram skunk, 12,5 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu madde içme aparatı, 24 adet sentetik ecza hapı, 1 adet pürmüz tipi çakmak, 1 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu, 2 adet SIM kartı, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 62 bin 540 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade

Gülistan hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esnaftan pes dedirten oyun! Marketten alıp 'köy nohudu' diye satmışlar

Organik ürün almadan bin kere düşünün! Skandal böyle ifşa oldu
Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu

Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu
Başörtülü kadın, içtiği şeyin alkol olduğunu anlayınca şoke oldu

Başörtülü kadın, içtiği şeyin alkol olduğunu anlayınca bakın ne yaptı
Komşu kavgası can aldı: Tartışma nedeni ceviz kabuğu doldurmaz

Komşu kavgası can aldı: Tartışma nedeni ceviz kabuğu doldurmaz
Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti

Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti
Fatma Soydaş'ın başı büyük dertte

Başı büyük dertte
Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?

Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?