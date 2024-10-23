Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde tespiti yapılan şahıslara yönelik araç ve ikametlerde arama yapıldı. Aramada 214.4 gram amfetamin sıkılı tütün, 9.17 gram esrar, 3 adet sentetik ecza hapı, 108 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 4 bin TL nakit para ele geçirildi.

Operasyonda E.A. (17), Y.E.D. (17), M.K.S. (22), T.K. (17), M.B.K. (19), Ç.B.K. (25) ve A.A.T. (21) isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar adli işlem başlatılırken adliyeye sevk edilen Ç.B.K. ve E.A., tutuklandı. - KASTAMONU