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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta 177,8 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada sentetik kannabinoid ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kaçakçılarına geçit vermiyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 177,8 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Ele geçirilen kannabinoid maddesi ile yaklaşık 17,8 kilogram bonzai yapılabileceği belirtildi.

Olayla ilgili yakalanan E.A. ve Y.D. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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