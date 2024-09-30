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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. Yapılan aramada metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan koordineli çalışmalar neticesinde A.K. ve E.Y. isimli şahsın üst ve aracında arama yapıldı. Aramada yaklaşık 15 gram metamfetamin ve yaklaşık 20 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.K. ve E.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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