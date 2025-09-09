Haberler

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Güncelleme:
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli uyuşturucu madde ile yakalandı. Operasyonlar sırasında 3 gram bonzai ve 160 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4-7 Eylül tarihleri arasında il merkezi ile Taşköprü ilçesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 3 gram bonzai ve 160 gram kubar esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
