Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Kastamonu'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Aramada ruhsatsız tabanca, fişek ve bonzai ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespiti yapılan bir ikamette arama yapıldı. Aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 31 adet fişek ile bir miktar bonzai ele geçirildi.

Yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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