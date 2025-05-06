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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Kastamonu'da jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan bir kişiyi gözaltına alarak evinde yapılan aramada kenevir, sahte para ve silah ele geçirdi.

Kastamonu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan H.A. isimli şahsın Cide ilçesindeki evinde arama yapıldı. Aramada bir miktar kenevir bitkisi ve 75 adet sahte ABD doları ve 2 adet silah ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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