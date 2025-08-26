Kastamonu'da Uyuşturucu Maddeyle Yakalanan İki Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Maddeyle Yakalanan İki Şüpheli Tutuklandı
Kastamonu'da narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan M.B. ve N.E.B. isimli iki şüpheli tutuklandı. Şahısların daha önce kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu öğrenildi.

Edininilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan, satan ve aranan şahıslara yönelik yapılan ortak çalışmada, M.B. ve N.E.B. isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramada, 0,33 gram bonzai, 1 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca yapılan kimlik kontrollerinde M.B. isimli şahsın 6 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezasının, N.E.B. isimli şahsın da 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
