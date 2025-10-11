Haberler

Kastamonu'da Tur Midibüsü Devrildi: Çok Sayıda Yaralı

Kastamonu-Taşköprü karayolunda kontrolden çıkan bir tur midibüsü şarampole devrildi. Olayda çok sayıda yolcu yaralanırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastanelere sevk etti.

Kastamonu'da kontrolden çıkan tur midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu çok sayıda yolcu yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Alatarla mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan dönen tur midibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Devrilen araçtaki yolcular yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
