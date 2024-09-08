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Kastamonu'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

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Kastamonu'nun Daday ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü, traktör ile ağaç arasına sıkışarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen traktör ile ağaç arasına sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Daday ilçesi Karaağaç köyü Neciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin Keskinışık (71) idaresindeki 37 EK 126 plakalı traktör, şarampole devrildi. Kazada traktör ile ağaç arasına sıkışan Keskinışık, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Keskinışık'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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