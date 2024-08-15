Kastamonu'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Pınarbaşı ilçesi Kayabükü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Teyfik Doruk idaresindeki (74) idaresindeki 37 RA 480 plakalı traktör, frenlerinin tutmaması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde toprak yığınına çarparak devrildi. Kazada traktör sürücüsü Doruk olay yerinde hayatını kaybederken, traktörde bulunan İsmail Y. (41) ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ismail Y., hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Teyfik Doruk'un cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU