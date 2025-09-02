Kastamonu'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti, Gelin Ağır Yaralı

Kastamonu'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti, Gelin Ağır Yaralı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kontrolden çıkan traktör devrildi. Sürücü Hüsnü Eriş olay yerinde hayatını kaybederken, gelini Y.E. ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu'da kontrolden çıkan traktörün devrildiği kazada sürücü öldü, gelini ağır yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Celep köyü Sıcak Tarla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüsnü Eriş yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, sürücü Eriş'in olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada ağır yaralanan gelini Y.E. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eriş'in cenazesi, otopsisi yapılması üzere hastane morguna bırakıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
