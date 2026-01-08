Tofaş otomobil karşı istikametteki otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde karşı şeride geçen Tofaş-Fiat marka otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Seydiler-Ağlı karayolu Mancılık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydiler istikametinde seyir halinde olan Tuncay Tarhan idaresindeki 37 RA 637 plakalı Tofaş-Fiat marka otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, karşı şeride geçerek İ.T. yönetimindeki 37 AR 148 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken, Tuncay Tarhan'ın araçta bulunan babası Mahir Tarhan (71) olay yerinde hayatını kaybetti.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaybetti. Tedavi altına alınan Tuncay Tarhan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Mahir Tarhan'ın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU