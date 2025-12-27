Otomobil tırın dorsesinin altında girdi: 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Kastamonu'da otomobilin tomruk yüklü tırın dorsesinin altına girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.

Kaza, Kastamonu- Ankara karayolu Budamış Mahallesi mevkiindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhan Ç. idaresindeki 34 KZE 644 plakalı Fiat marka otomobil, tali yola dönüş yapmak isteyen A.H. idaresindeki 37 BF 142 plakalı tomruk yüklü tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorsenin altında kalan otomobilde bulunanlar araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan vatandaşları kurtarabilmek için zamanla yarıştı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araç içerisinde sıkışan sürücü İlhan Ç. ile arka koltukta bulunan Yusuf Ali G. kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Mehmet Ali Furat'ın (37) ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkartılan Furat'ın cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı. - KASTAMONU