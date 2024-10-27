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Kastamonu'da Tofaş ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

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Kastamonu'da meydana gelen kazada, Tofaş marka araç otomobille çarpıştı ve araç kullanılmaz hale geldi. Kazada aralarında sürücülerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Otomobil ile çarpışan Tofaş hurdaya döndü: 10 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'da otomobilin yandan çarptığı Tofaş marka araç, kullanılmaz hale geldi. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü Karayolu Gömeç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan, Fahri Ç. idaresindeki 37 EZ 776 plakalı Opel marka otomobil, Gömeç köyü yolundan Taşköprü istikametine dönmek isteyen Uğur B. yönetimindeki 37 PS 061 plakalı Tofaş marka otomobile yandan çarptı. Kazada sürücülerin de arasında olduğu 10 kişi yaralandı. Kazada kullanılmaz hale gelen Tofaş marka otomobildeki sürücü ve 4 yaralı sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışan yaralılar, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalelileri yapılan yaralılar, Kastamonu Fevlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, Tofaş marka otomobilde bulunan vatandaşların bir yakınlarının düğün merasimine katılmak için Kastamonu'ya geldiği ve Eşen köyündeki evlerine dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'da Tofaş ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER - 3.Sayfa

Kastamonu Otomobil Tofaş Kaza

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