Kastamonu'da Tırın Dorsesinde Yangın Çıktı

Kastamonu'da Ankara-Kastamonu karayolu üzerinde seyir halindeki tırın dorsesinin lastiklerinden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kastamonu'da seyir halindeki tırın dorsesinin lastiklerinin tutuşması neticesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Olay, Ankara-Kastamonu karayolu Kadı Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çankırı'dan Kastamonu'da bulunan bir fabrikaya tomruk taşıyan İ.Ş. idaresindeki 37 AAY 716 plakalı tırın dorsesinin lastiklerinden yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, tırı yol kenarında durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, tomruklara da sıçrayan yangın söndürüldü. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
