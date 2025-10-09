Kastamonu'da Tırın Dorsesinde Yangın Çıktı

Kastamonu'da seyir halindeki tırın dorsesinin lastiklerinin tutuşması neticesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Olay, Ankara-Kastamonu karayolu Kadı Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çankırı'dan Kastamonu'da bulunan bir fabrikaya tomruk taşıyan İ.Ş. idaresindeki 37 AAY 716 plakalı tırın dorsesinin lastiklerinden yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, tırı yol kenarında durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, tomruklara da sıçrayan yangın söndürüldü. - KASTAMONU