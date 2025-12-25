Haberler

Aracıyla ters şeritte ilerleyen sürücü tehlike oluşturdu

Kastamonu'da ters yönde ilerleyen bir otomobil, diğer sürücüler için tehlike oluşturdu. Vatandaşlar durumu cep telefonlarıyla kaydetti.

Kastamonu'da ters yönde aracıyla ilerleyen otomobil tehlike oluşturdu. Vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Edinilen bilgiye göre, Araç- Kastamonu kara yolunda meydana gelen olayda ters şeride otomobiliyle giren bir sürücü kilometrelerce ilerledi. Karşıdan gelen araçlara aldırış etmeden ilerleyen sürücüyü diğer sürücüler korna çalarak uyarmaya çalıştı. Tehlikeli yolculuk bir süre devam ederken, diğer sürücülerin dikkati sayesinde herhangi bir kaza yaşanmadı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - KASTAMONU

