Kastamonu'da Tartışma Sonrası Kıraathaneye Kurşun Yağdırdı

Kastamonu'da Tartışma Sonrası Kıraathaneye Kurşun Yağdırdı
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Tosya ilçesinde alkollü bir şahıs, tartışma sonrası pompalı tüfeğiyle kıraathaneye ateş açtı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, polis kaçan şahsı arıyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir şahıs tartıştığı kişinin iş yerini kurşunlayıp kayıplara karıştı.

Olay, Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen Y.K. ile U.Ç. arasında tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşlar, araya girerek kavgayı ayırdı. Evine giden Y.K., bir süre sonra pompalı tüfeğini alarak U.Ç.'nin kıraathanesine gelerek ateş açtı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, kıraathanedekiler büyük panik yaşadı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçarak kayıplara karışan Y.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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