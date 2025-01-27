Kastamonu'da Tanker Yangını Büyümeden Söndürüldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda seyir halindeki tankerde çıkan yangın sürücü ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay, Tosya ilçesi D100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 ADF 968 plakalı tankerin lastik kısmında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü, hızla aracı durdurarak yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından araçta soğutma çalışması yaptı. Yanıcı madde taşıdığı öğrenilen tankere sürücü ve ekipler tarafından yapılan hızlı müdahale sayesinde ihtimal faciayı önledi. - KASTAMONU