Kastamonu'da Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı

Kastamonu'da Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı
Kastamonu-Tosya karayolu üzerinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı. Sürücü ve bir yolcu yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kastamonu- Tosya karayolu Akkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. idaresindeki 37 KE 307 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan B.Ç., araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen Kastamonu itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

