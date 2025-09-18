Kastamonu'da Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı

Kastamonu yoldan çıkan otomobilin takla atması neticesinde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu- Tosya karayolu Akkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. idaresindeki 37 KE 307 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan B.Ç., araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen Kastamonu itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU