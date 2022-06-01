Kastamonu'da sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü - Haberler

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Kastamonu'da sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kastamonu'da sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan iki çocuk babası hayatını kaybetti.

Kastamonu'da sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan iki çocuk babası hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Salı Pazarı Mevkiinde kimliği belirlenemeyen bir kişi ile Hasan Keser arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Keser, bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Keser, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan ve kimliği tespit edilemeyen şahsın yakalanması için Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Akif Doğan - 3. Sayfa

Kastamonu Taşköprü Salı 3. Sayfa Haberler

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