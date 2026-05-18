Sağanak sonrası çayın debisi yükseldi, yürüyüş köprüsü sele kapıldı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Şehriban Çayı'nın debisi yükseldi, yürüyüş köprüsü sele kapılarak sürüklendi. Köy muhtarı, 2021'de hazırlanan dere ıslah projesinin hayata geçirilmediğini belirterek acil önlem çağrısı yaptı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sağanak yağış sonrası Şehriban Çayı'nın debisinin yükselmesiyle yürüyüş köprüsü sele kapıldı.

Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğünün turuncu kodla uyarıda bulunduğu kentte sağanak yağış zaman zaman etkisini sürdürüyor. Azdavay ilçesine bağlı Alı köyü sınırlarında bulunan yürüyüş köprüsü, Şehriban Çayı'nın debisinin yükselmesi sonucu çöktü. Bir süre sonra köprü sel sularına kapılarak sürüklendi.

Köy Muhtarı Şenol Baş, Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından 2021 yılında Şehriban Çayı'nda dere ıslah çalışması için proje hazırlandığını söyledi. Baş, projenin aradan geçen sürede hayata geçirilmediğini belirterek, dere ıslah çalışmasının bir an önce başlatılmasını talep etti.

Öte yandan vatandaşların kullandığı tarihi ahşap köprü, 2021 yılında Kastamonu'nun birçok ilçesini etkileyen sel felaketinde yıkılmıştı. Asırlık köprünün benzeri, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından 2024 yılında aslına uygun şekilde yeniden inşa edilerek hizmete açılmıştı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
