Kastamonu'da Sağanak Yağış Sebebiyle Kapanan Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı

Kastamonu'da Sağanak Yağış Sebebiyle Kapanan Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı
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Kastamonu'nun Küre ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sebebiyle kapanan Kastamonu-İnebolu karayolu, ekiplerin çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sebebiyle kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Küre ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sebebiyle Kastamonu- İnebolu karayolu, Ayrancı mevkiinde ulaşıma kapandı. Yola taşan yağmur suyu ve toprak yığını sebebiyle kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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