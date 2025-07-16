Kastamonu'da Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

Kastamonu'da Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız tabanca ve sentetik ecza haplarıyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız tabanca ve sentetik ecza haplarıyla yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan bir ikamette arama yapıldı. Aramada 1 adet 1 adet ruhsatsız tabanca, 1,99 gram sentetik ecza tozu ile sentetik ecza hapları ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı

İstanbul'un göbeğinde uzun namlulu silahlarla saldırı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi arayıp teşekkür etti

Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz hamle! Bahçeli'yi arayıp teşekkür etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.