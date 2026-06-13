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Kastamonu'da aranan 1 şahıs yakalandı

Kastamonu'da aranan 1 şahıs yakalandı
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Kastamonu'da polis ekiplerince yapılan denetimde hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi yakalanırken, 7 araca trafik cezası kesildi.

Kastamonu'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirile denetimde, bin 292 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, 331 araç kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 1 şahıs yakalanırken, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 7 araca idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, ekiplerin yaptığı kontrollerde 2 iş yeri ile 8 şahsa, 5326 Sayılı Kabahatler - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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