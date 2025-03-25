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Kastamonu'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Kastamonu'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
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Çatalzeytin ilçesinde park halindeki Tofaş-Fiat marka araçta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını kontrol altına alıp söndürdü, araçta maddi hasar oluştu.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde park halindeki Tofaş-Fiat marka araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Çatalzeytin ilçesi Yeni Sanayi Sitesi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S.'ye ait, Tofaş-Fiat marka otomobilde park halindeyken bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Araçtan alevlerin yükselmesinin ardından çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine yangın yerine Çatalzeytin itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobilin motor bölümünde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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