Kastamonu'da Otomobil ve İşyerine Kurşun Asıldı, 1 Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir otomobile ve işyerine poşet ile kurşun asıldı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs, park halindeki bir otomobilin lastikleri patlatıp ardından bir poşete kurşun koyarak aracın kapı aynasına astı. Olayın hemen ardından ilçede bulunan bir işyerinin kapısına da kurşun asıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu olayla bağlantısı olduğu düşünülen 1 kişi gözaltına alındı. - KASTAMONU