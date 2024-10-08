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Kastamonu'da Otomobil Su Kanalına Devrildi: 3 Yaralı

Kastamonu'da Otomobil Su Kanalına Devrildi: 3 Yaralı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil su kanalına devrildi. Olayda 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Taşköprü ilçesi Yazıhamit köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 ADD 466 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. Kazada, otomobil içerisinde bulunan O.P., G.Y. ve A.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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