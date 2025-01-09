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Kastamonu'da Otomobil İstinad Duvarından Düştü, İki Yaralı

Kastamonu'da Otomobil İstinad Duvarından Düştü, İki Yaralı
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Kastamonu'da sürücünün geri vitese alması sonucu istinat duvarından düşen otomobildeki iki kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'da sürücünün yanlışlıkla geri vitese aldığı otomobil istinat duvarından düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.M.G. idaresindeki 37 ACU 113 plakalı otomobil, sürücüsünün yanlışlıkla vitesi karıştırarak geri manevra yapmasıyla istinat duvarından aşağı düştü. Ters dönen araçtaki sürücü N.M.G. ile yolcu olarak bulunan Y.G. yaralandı. Kastamonu itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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