Kastamonu'da Otomobil İstinad Duvarından Düştü, İki Yaralı

Kastamonu'da sürücünün yanlışlıkla geri vitese aldığı otomobil istinat duvarından düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.M.G. idaresindeki 37 ACU 113 plakalı otomobil, sürücüsünün yanlışlıkla vitesi karıştırarak geri manevra yapmasıyla istinat duvarından aşağı düştü. Ters dönen araçtaki sürücü N.M.G. ile yolcu olarak bulunan Y.G. yaralandı. Kastamonu itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU