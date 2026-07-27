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Kastamonu'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kastamonu'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu Yaralıgöz mevkisinde A.B. (48) yönetimindeki otomobil ile A.B. (58) idaresindeki tır çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Ş.A. (67), K.A. (75), N.N. (42) ve E.A. (27) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralıları hastaneye kaldırdı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu Yaralıgöz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. (48) idaresindeki plakalı volkswagen marka otomobil ile A.B. (58) yönetimindeki 34 CFE 785 plakalı tır çarpıştı. Kazada otomobildeki Ş.A. (67), K.A. (75), N.N. (42) ve E.A. (27) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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