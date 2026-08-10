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Kastamonu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kastamonu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Kastamonu’da aynı yönde seyreden otomobil ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da aynı yönde seyreden otomobil ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop-Kastamonu kara yolu üzerinde Dereköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.S. idaresindeki 19 ADG 272 plakalı kamyonet ile aynı yönde seyreden E.Y. idaresindeki 37 UA 053 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Ş.Y. ve A.Y. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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