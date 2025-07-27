Kastamonu'da Otomobil Biçerdöverin Altında Kalarak Sürücüsünü Kaybetti

Kastamonu'da Otomobil Biçerdöverin Altında Kalarak Sürücüsünü Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında, karşı yönden gelen biçerdöverin altına giren otomobilin sürücüsü Sefer Akkaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.

Kastamonu'da otomobil, karşı yönden gelen biçerdöverin altında kalarak ezildi. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, il merkezine bağlı Çakıllı köyünde Sefer Akkaya (60) yönetimindeki 19 BC 420 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Erken E. idaresindeki 37 12 22001 plakalı biçerdöverle çarpıştı. Biçerdöverin altına girerek ezilen otomobilin sürücüsü Sefer Akkaya olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Akkaya'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. Akkaya'nın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaklaşık 30 metre fren izinin tespit edildiği kaza yerindeki otomobil ise, çekici marifetiyle bulunduğu yerden alınarak yediemin otoparkına çekildi. Biçerdöverin sürücüsü Erkan E. de jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenomenin 'İtfaiyeci makyajı' izleyenleri çileden çıkardı

"Yangına giden itfaiyeci makyajı" görenleri çileden çıkardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eltisinin zehirlemeye çalıştığı kadın o anları anlattı! Yaptığını pişkince itiraf etmiş

Eltisini zehirleyen kadının savunması yaptığı rezilliğin önüne geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.