Kastamonu'da Orman Yangınları Devam Ediyor, Ulaşım Kapandı

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınları devam ediyor. Yangın sebebiyle dumanların kapladığı Kastamonu- Karabük kara yolunda, Karabük ve Kastamonu'nun Araç ilçesi yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki iki farklı bölgede dün çıkan orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Akşam saatlerinde rüzgarla birlikte yangının kuvvetini arttırması sebebiyle Karabük-Kastamonu kara yolunun üzeri dumanla kaplandı. Alınan tedbir çerçevesinde Kastamonu-Karabük kara yolunda, Karabük ve Kastamonu'nun Araç ilçesi yolu çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da çalışmaları yerinde takip ediyor. Yangına çok sayıda helikopter ve uçak havadan müdahale ediyor. - KASTAMONU