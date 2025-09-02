Kastamonu'da Orman Yangınları Devam Ediyor

Kastamonu'nun Araç ilçesinde etkili olan iki yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor. Yangında 3 evin yandığı köyde ortaya çıkan acı tablo ve yanan ormanlar havadan görüntülendi.

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınları ikinci gününde devam ediyor. Etkili olan orman yangınları sebebiyle 6 köy tahliye edilirken, ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise söndürme çalışmalarını bölgeden takip ediyor.

Dün yangınların sıçradığı köy ve yanan evler havadan görüntülendi. Dronla çekilen görüntüler yangının hasarını gözler önüne serdi. - KASTAMONU