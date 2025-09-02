Haberler

Kastamonu'da Orman Yangınları Devam Ediyor

Kastamonu'da Orman Yangınları Devam Ediyor
Güncelleme:
Kastamonu'nun Araç ilçesinde etkili olan orman yangınları ikinci gününde devam ediyor. 6 köy tahliye edilirken, yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı I. Yumaklı bölgedeki çalışmaları takip ediyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde etkili olan iki yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor. Yangında 3 evin yandığı köyde ortaya çıkan acı tablo ve yanan ormanlar havadan görüntülendi.

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınları ikinci gününde devam ediyor. Etkili olan orman yangınları sebebiyle 6 köy tahliye edilirken, ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise söndürme çalışmalarını bölgeden takip ediyor.

Dün yangınların sıçradığı köy ve yanan evler havadan görüntülendi. Dronla çekilen görüntüler yangının hasarını gözler önüne serdi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
