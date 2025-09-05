Kastamonu'da Orman Yangınında Yavru Yılan Kurtarıldı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde üç gün süren yangında küle dönen ormanlık alanda bulunan yavru yılan, vatandaşları şaşırttı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, 1 Eylül Pazartesi günü, Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangının sıçraması neticesinde orman yangını çıktı. İlk yangına müdahale edilirken, ilçede farklı bir bölgede bir orman yangını daha çıktı. Çıkan yangınların ardından alevlerin sıçrama riski bulunan Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney, Oycalı, Yeşilova ve Karacalar köyleri Kastamonu Valiliği koordinesinde tahliye edildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından köylerden tahliye edilen vatandaşlar, tekrar evlerine dönüş yaptı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede köylüler, gece saatlerinde de köylerinin etrafında devriye gezmeye başladı. Bu kapsamda Araç ilçesine bağlı İhsansı köyünde ikamet eden Salih Başçı ve Mehmet Ali Ayaz, küle dönen ormandaki yavru yılanı fark etti. Yavru yılanı ateşin içerisinden alan Başçı ve Ayaz, suyla serinlettikten sonra güvenli bir bölgeye bıraktı.

Yılanı görünce şaşırdıklarını ifade eden Salih Başçı, "Gece olunca köyümüzün çevresine bakmak için dışarıya çıktık. Etrafta ateş var mı diye kontrol ediyorduk. Yanan yer var ise itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine destek verelim, söndürelim istedik. Hemen köyümüzün üst tarafında yanan bir yer vardı. Bizler kendi çapımızda yanan yeri söndürmek istedik. Burada da bir tane yavru yılanı bulduk. Ateşin içinde kalmış, yanmamış, Allah'ın hikmeti, her taraf yanarken bu yavru yılan yanmamış. Biz de yavru yılanımızı bulunduğu yerden alıp muhafaza ettik" dedi. - KASTAMONU