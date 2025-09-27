Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Azdavay'da Kurtcular köyü sınırlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların yangın ihbarıyla olay yerine Azdavay itfaiye ekipleri ile Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü personeli sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli şekilde müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın, büyümeden söndürüldü. - KASTAMONU