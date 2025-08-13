Kastamonu'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ormanlık alanda henüz tespit edilemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, helikopter ve köylülerin desteğiyle yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. - KASTAMONU