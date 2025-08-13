Kastamonu'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Kastamonu'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
Güncelleme:
Kastamonu'nun Hanönü ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, orman ekipleri ve yerel halkın müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının sebebi henüz tespit edilemedi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ormanlık alanda henüz tespit edilemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, helikopter ve köylülerin desteğiyle yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. - KASTAMONU

