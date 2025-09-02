Kastamonu'da Orman Yangını: 9 Köy Tahliye Edildi

Kastamonu'da çıkan orman yangınında tahliye edilen köy sayısı 9'a yükseldi. Alevlere teslim olan ormanlık bölge ise havadan görüntülendi.

Kastamonu'da etkili olan orman yangınında havanın kararmasıyla birlikte söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Yangın bölgesinde alevlerin etkilediği alanlar dronla havadan görüntülendi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada da AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce tahliye edilen Güzece, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney köylerinin ardından Oycalı, Yeşilova ve Karacalar köylerinin de AFAD koordinesinde boşaltıldığı bildirildi. - KASTAMONU