Kastamonu'da okul çevresi denetimlerinde 15 bin 146 kişi sorgulandı

Kastamonu'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başından itibaren okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 15 bin 146 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 2 bin 860 araç ve servis kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ve Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasından ilk ara tatilin başladığı 13 Kasım tarihine kadar, bin 185 personel ile çok sayıda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 258 okul ve çevresi kontrol edilirken, 15 bin 146 kişinin kimlik ve GBT sorgulaması yapıldı. Ayrıca bin 238 servis sürücüsü de kontrol edildi. Denetimlerde bin 851 iş yeri, park, bahçe, internet salonu, kahvehane, büfe ve metruk bina kontrol edildi.

Denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı