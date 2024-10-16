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Kastamonu'da Öğrenci Minibüsü ile Tır Çarpıştı, Vali Yaralıları Ziyaret Etti

Kastamonu'da Öğrenci Minibüsü ile Tır Çarpıştı, Vali Yaralıları Ziyaret Etti
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Kastamonu'da, öğrencileri taşıyan bir minibüs ile tırın çarpışması sonucu yaralanan öğrenciler hastanede ziyaret edildi. Vali Meftun Dallı, yaralıların durumunun iyi olduğunu belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kastamonu'da öğrencileri taşıyan minibüs ile tırın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret eden Vali Meftun Dallı, yaralı öğrencilerin durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Kaza, Kastamonu-Ankara karayolu Kadıdağı mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat A. idaresindeki 37 AAN 890 plakalı Ford marka Mescit İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencileri taşıyan minibüs, kavşakta dönüş yapmak istediği sırada Kastamonu istikametinde seyir halinde olan Tuncer K. yönetimindeki 81 ADU 127 plakalı Mercedes marka tır ile çarpıştı. Kazada savrularak yan yatan minibüste bulunan 12 öğrenci ile minibüs sürücüsü yaralandı.Yaralanan öğrenciler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"İnşallah hep güzelliklerle karşılaşsınlar"

Vali Meftun Dallı, yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Öğrencilerin aileleriyle de görüşen Vali Dallı, kazada yaralananların arasında hayati tehlikesi olan bir kazazedenin olmadığını belirterek, "Mescit İlkokulu ve Ortaokulu servisi yola çıkarken bir tır ile çarpışarak devrildi. Çok şükür şuan itibariyle doktorlarımızın, başhekimimiz, arkadaşlarımızın söylediğine göre hepsinin durumu iyi. Herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Tetkik, tahlil hepsi yapılmış durumda. Şükürler olsun hepsi iyi. Biraz daha gözetim altında kaldıktan sonra taburcu olacaklar. Allah korumuş. Çok korktuk. Şu an mutluyuz. Geçmiş olsun diyoruz. İnşallah hep güzelliklerle karşılaşsınlar" dedi.

Vali Dallı'ya ziyaretlerinde Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Çağdaş Derdiyor ile Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül de eşlik etti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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