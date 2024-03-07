Camide namaz kılarken hayatını kaybetti

Kastamonu'da namaz kılmak için camiye giden şahıs, namaz esnasında rahatsızlanarak fenalaştı. Cami cemaati tarafından durumun sağlık ekiplerine haber verilmesiyle şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÖLÜM AKŞAM NAMAZI KILARKEN YAKALADI

Saraçlar Mahallesinde ikamet eden 74 yaşındaki Hacı Ahmet Güney, akşam namazı için Akveri Camisi'ne gitti. Camide cemaatle birlikte namaz kılındığı sırada fenalaşan Ahmet Güney birden yere yığıldı. Cemaat tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi arandı. Camiye gelen sağlık ekipleri, Güney'in vefat ettiğini belirledi.

CENAZESİ CAN VERDİĞİ CAMİDEN KALKTI

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırılan Güney'in cenazesi, bugün öğle namazına müteakip vefat ettiği Akveri Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Araç'ın Alınören köyünde aile kabristanlığına defin edildi.