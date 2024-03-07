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Camide namaz kılarken hayatını kaybetti

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Kastamonu'da 74 yaşındaki bir kişi akşam namazı için gittiği camide cemaatle birlikte namaza durdu. Bir süre sonra rahatsızlanan şahıs fenalaşarak yere yığıldı. Şahsın, camiye gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenirken daha sonra aynı camide kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu'da namaz kılmak için camiye giden şahıs, namaz esnasında rahatsızlanarak fenalaştı. Cami cemaati tarafından durumun sağlık ekiplerine haber verilmesiyle şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÖLÜM AKŞAM NAMAZI KILARKEN YAKALADI

Saraçlar Mahallesinde ikamet eden 74 yaşındaki Hacı Ahmet Güney, akşam namazı için Akveri Camisi'ne gitti. Camide cemaatle birlikte namaz kılındığı sırada fenalaşan Ahmet Güney birden yere yığıldı. Cemaat tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi arandı. Camiye gelen sağlık ekipleri, Güney'in vefat ettiğini belirledi.

CENAZESİ CAN VERDİĞİ CAMİDEN KALKTI

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırılan Güney'in cenazesi, bugün öğle namazına müteakip vefat ettiği Akveri Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Araç'ın Alınören köyünde aile kabristanlığına defin edildi.

Camide namaz kılarken hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Mahmud Amaç:

Rabbim bizlerede böyle güzel ölümler basib etsin

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AYHAN BAYRAK:

Direk cennete Allah’ın izniyle Allah rahmet eylesin

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