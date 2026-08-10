Tosya'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Fevzi Paşa Mahallesi Rıhtım Boyu Caddesi'nde motosiklet sürücüsü Ç.T.'nin kullandığı 07 TP 676 plakalı motosiklet, karşıya geçmek isteyen yaya Ü.İ.'ye çarptı. Kazada hem motosiklet sürücüsü hem de yaya yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları Tosya Devlet Hastanesine kaldırdı ve tedavi altına aldı. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde karşıya geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yaya hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Tosya ilçesi Fevzi Paşa Mahallesi Rıhtım Boyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.T. idaresindeki 07 TP 676 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Ü.İ. isimli kadına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı